بومبيو: حماية السفن البريطانية يجب أن تكون على عاتق بريطانيا

جهينة نيوز:

وسط استمرار التوتر في منطقة الخليج بسبب قضية ناقلات النفط، اعتبر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن حماية السفن البريطانية مسؤولية المملكة ذاتها.

وقال بومبيو، في حديث لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية، اليوم الاثنين، تعليقا على قضية احتجاز إيران ناقلة النفط البريطانية Stena Impero، إن حماية السفن البريطانية مهمة تقع "على عاتق" المملكة المتحدة.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي على أن بلاده لا تريد أي حرب مع إيران، علما أن الولايات المتحدة سبق أن وجهت تهديدات متكررة إلى الجمهورية الإسلامية على خلفية احتجازها السفينة البريطانية.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم 19 يوليو، احتجازه ناقلة النفط Stena Impero التي ترفع العلم البريطاني، في مضيق هرمز، قائلا إن السفينة لم تلتزم بقوانين الملاحة الدولية وأطفأت أجهزة التتبع واصطدمت بقارب صيد هناك.

وأضاف الحرس الثوري أنه تم توجيه الناقلة إلى السواحل الإيرانية وتسليمها لمنظمة الموانئ والملاحة الإيرانية لبدء التحقيقات وطي المراحل القانونية.

هذا الحادث جاء بعد احتجاز وحدات من مشاة البحرية البريطانية في 4 يوليو ناقلة النفط Grace 1 الإيرانية بمياه جبل طارق بزعم أنها كانت تنقل نفط الى الشعب السوري، الأمر الذي يعارض العقوبات الأوروبية ضد المواطنيين السوريين.