الامام الخامنئي: ما قاله السيد نصرالله عن أنَّه سيصلي في المسجد الأقصى نعتبره أملاً عملياً يمكن تحقيقه

جهينة نيوز:

أكد الامام السيد علي الخامنئي أنَّ قضية فلسطين هي القضية الاولى للعالم الاسلامي وأهم قضاياه، مشيدا بالصمود والمقاومة المذهلة للشعب للفلسطيني وفصائل المقاومة ومن بينها “حماس”.

كلام الامام الاخامنئي جاء خلال استقباله نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العراري على رأس وفدٍ من الحركة يزور ايران.

اضاف الامام الخامنئي: إنَّ النصر لا يتحقق من دون مقاومة وكفاح، وأنَّ قضية فلسطين ستنتهي حتماً لصالح الشعب الفلسطيني والعالم الاسلامي. وشدَّد على أن صمود ومقاومة الفلسطينيين من سكان غزة والضفة الغربية يقدم بشائر الفتح والانتصار. وقال نعلن دائماً بشفافية عن وجهة نظرنا بشأن القضية الفلسطينية، والدول الصديقة تعلن أن إيران جادة تماماً في هذه المواقف.

واعتبر الإمام الخامنئي أنَّ أحد أسباب العداء مع إيران هو قضية فلسطين لكن هذه العداوات والضغوط لن تؤدي لتراجع إيران عن مواقفها، لافتاً الى أنَّه لو اتحد العالم الاسلامي حول القضية الفلسطينية لكانت ظروفه اليوم أفضل.

ورأى أنه من الحماقة ابتعاد بعض الدول عن القضية الفلسطينية نتيجة تبعيتها لأميركا كالسعودية، ولو كانت تلك الدول دعمت قضية فلسطين لاستطاعت انتزاع التنازلات من الولايات المتحدة.

وختم الامام الخامنئي قائلاً: ليس مستبعداً أن يحقق الفلسطينيون الانتصار واعادة الأرض المقدسة للعالم الإسلامي، وأن ما قاله الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عن أنَّه سيصلي في المسجد الأقصى فنحن نعتبره أملاً عملياً يمكن تحقيقه.

هذا وقد نقل الوفد الى الإمام الخامنئي رسالة من رئيس المكتب السياسي لحماس اسماعيل هنية أكد فيها أن الحركة في قلب الحركة الفلسطينية كما هي فلسطين في قلب العالم الإسلامي.

قناة المنار