الهند بصدد شراء محركات فضائية روسية

جهينة نيوز:

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف الاثنين أن الهند تعتزم شراء محركات الصواريخ الروسية لاستخدامها في برنامجها الفضائي.

وقال بوريسوف للصحفيين عقب لقائه مع الرئيس المشارك في اللجنة الحكومية الروسية الهندية وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار “بالإضافة إلى الرحلات الفضائية المأهولة، نحن نتعاون بنشاط في مجال الملاحة، وهناك جانب آخر مثير للاهتمام للغاية في مجال بناء المحركات”.

وتابع بوريسوف “لقد أبدى الجانب الهندي رغبته في شراء محركات الصواريخ من روسيا، لاستخدامها في برنامج الصواريخ الهندي”، وأضاف “لقد هنأنا اليوم زملاءنا الهنود على إطلاق قمر صناعي آخر في إطار البرنامج القمري”.

وكانت الوكالة الهندية لأبحاث الفضاء قد أطلقت بنجاح الاثنين، مركبتها غير المأهولة “تشاندرايان –2” إلى القمر، وعلى متنها مسبار صغير.

سبوتنك