روسيا: لندن وسلطات جبل طارق تمارسان القرصنة

جهينة نيوز:

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن البراهين التي قدمتها الحكومة الإيرانية لتبرير احتجازها الناقلة البريطانية “أكثر إقناعاً” مما قدمته سلطات جبل طارق ولندن لتبرير احتجازهما الناقلة الإيرانية في جبل طارق في الخامس من الشهر الجاري.

ونقل موقع روسيا اليوم عن ريابكوف قوله في تصريحات أدلى بها على هامش زيارته للعاصمة الفنزويلية كراكاس “إن براهين إيران أقوى حجة وإقناعاً بكثير مما قدمته سلطات جبل طارق ولندن اللتين تمارسان القرصنة” معتبراً أن المبررات التي قدمتها سلطات جبل طارق بدعم من لندن لاحتجاز ناقلة النفط الإيرانية مثلت إشارات مبهمة لقوانين الاتحاد الأوروبي.

ولفت ريابكوف إلى أن طهران تراعي بيئة مياه مضيق هرمز.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن مؤخراً في بيان توقيف ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز ونقلها إلى السواحل الايرانية لعدم مراعاتها القوانين الدولية البحرية.