سورية تشارك بالمنتدى الاستراتيجي الإقليمي للاتحاد البريدي العالمي للمنطقة العربية

جهينة نيوز:

بمشاركة سورية تنطلق غداً فعاليات المنتدى الاستراتيجي الإقليمي للاتحاد البريدي العالمي للمنطقة العربية 2019 بمدينة شرم الشيخ في مصر ويستمر حتى السادس والعشرين من الشهر الحالي.

وسيناقش ويقر المنتدى الذي سيرأس وفد سورية فيه المدير العام للمؤسسة السورية للبريد الدكتور المهندس بدر أحمد الرؤية الاستراتيجية المستقبلية الخاصة بالاتحاد البريدي العالمي للسنوات الأربع القادمة 2021 إلى 2024 والتي ستتم من خلالها مراعاة المصالح والاحتياجات الإقليمية لأصحاب المصلحة الرئيسيين في الاتحاد البريدي العالمي من الوزارات والمستثمرين البريديين.

يذكر أن المنتدى الاستراتيجي الإقليمي للاتحاد البريدي العالمي واحد من أهم ستة منتديات إقليمية عالمية تعقد في جميع أنحاء العالم.