7 شهداء بينهم طفلتان جراء اعتداءات إرهابية بالصواريخ منازل المدنيين

جهينة نيوز:

استشهد 7 مدنيين بينهم طفلتان وأصيب عدد آخر بجروح نتيجة اعتداءات المجموعات الإرهابية بالصواريخ على منازل المدنيين في قرية ناعور جورين والسقيلبية بريف حماة الشمالي الغربي في انتهاك متواصل من قبل الإرهابيين لاتفاق منطقة خفض التصعيد في إدلب.

و هاجم إرهابيين يتحصنون في منطقة خفض التصعيد بعد ظهر اليوم بعدد من الصواريخ على قرية ناعور جورين سقط أحدها على سيارة ما أدى إلى استشهاد 7 مدنيين بينهم طفلتان وإصابة عدد من المواطنين بجروح متفاوتة.

و في وقت سابق اليوم اصيب 4 مدنيين بجروح بينهم طفل جراء اعتداء المجموعات الإرهابية المنتشرة في بلدتي الهبيط بريف إدلب الجنوبي وكفرزيتا بريف حماة الشمالي بالقذائف الصاروخية على الأحياء السكنية في بلدة السقيلبية بريف حماة الشمالي.

إلى ذلك ردت وحدات من الجيش العربي السوري العاملة بريف حماة على اعتداءات الإرهابيين ودمرت لهم عددا من منصات إطلاق الصواريخ في بلدتي الهبيط وكفرزيتا وقضت على عدد منهم.