الهند تطلق مهمتها الثانية إلى القمر

جهينة نيوز:

أطلقت الهند اليوم المسبار شاندرايان2 إلى القمر حيث من المتوقع أن يبلغ وجهته في السادس من أيلول المقبل.

وأكدت منظمة الأبحاث الفضائية الهندية أن العملية تمت بنجاح من على منصة في جزيرة سيريهاريكوتا بالقرب من سواحل ولاية اندرا برادش الجنوبية مشيرة إلى أن تكلفة هذه المهمة أقل بعشرة أضعاف من تكاليف مهمة وكالة الفضاء الأمريكية ناسا.

ويعتبر شاندرايان 2 هو المسبار القمري الثاني لمنظمة الفضاء الهندية وفي حال نجاح عملية الهبوط ستصبح الهند الدولة الرابعة بعد الولايات المتحدة وروسيا والصين التي تصل إلى القمر.

وقالت منظمة الفضاء الهندية إنها اختارت استكشاف القطب الجنوبي من القمر لأنه من المحتمل وجود مياه في المناطق المظللة بشكل دائم والتي يمكن أن تمهد الطريق للإقامة على القمر في المستقبل وتأمل أيضا في فحص الأجزاء الداخلية من الحفر للحصول على فهم أكبر لتطور القمر.

يذكر أن أول مسبار قمري للهند شاندرايان 1 انطلق عام 2008 وتم إنهاء رحلته قبل عام بفقدان العلماء الاتصال بالمركبة الفضائية.