رجل يوجه بلاغا كاذبا بوجود قنبلة في المطار أملا بلقاء مضيفة طيران

جهينة نيوز:

أقر رجل صربي بتوجيه بلاغ كاذب بوجود قنبلة في مطار بلغراد أملا بلقاء مضيفة طيران في شركة لوفتهانزا الألمانية.

وذكرت وكالة فرانس برس أن الرجل البالغ 65 عاما أراد مواعدة المضيفة واتصل بمطار نيكولا تيسلا الدولي في العاصمة الصربية مدعيا وجود قنبلة في طائرة تابعة لشركة “لوفتهانزا” كي لا تغادر المضيفة البلاد.

وقامت السلطات المحلية بإجلاء الركاب البالغ عددهم 130 وأفراد الطاقم الخمسة وأجرت فحصا شاملا للطائرة قبل اعطائها إذنا بالمغادرة.

وأمرت محكمة في بلغراد بتوقيف الرجل لمدة 30 يوما وستوجه إليه تهمة التسبب في حالة ذعر واضطراب.