ريال مدريد يتقدم بعرض مثير لضم نيمار

جهينة نيوز

كشفت صحيفة "El Mundo Deportivo" أن نادي ريال مدريد تقدم بعرض لضم الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وبحسب الصحيفة الإسبانية، فإن إدارة الفريق الملكي قدمت لنظيرتها في سان جيرمان، 90 مليون يورو إضافة إلى اللاعب الويلزي غاريث بيل، مقابل الحصول على خدمات نيمار خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد، يسعى للظفر بخدمات نيمار، على الرغم من حقيقة أن اللاعب البرازيلي يرغب في العودة إلى فريقه السابق برشلونة، الغريم التقليدي للفريق الملكي.

ويشتد التنافس على ضم نيمار بعد انتشار أنباء عن رغبته في الرحيل عن سان جيرمان هذا الصيف، بعد موسمين قضاهما في ملعب "حديقة الأمراء".

وفي حال موافقة إدارة سان جيرمان على عرض الريال، فمن المستبعد جدا أن يعارض بيل إدراجه في هذه الصفقة، في ظل تراجع مستواه، وأيضا بعد التصريح الأخير للفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للريال، الذي أكد فيه أن إدارة "الميرينغي" تخطط لبيع الجناح الويلزي.