نائبة أمريكية تهاجم ترامب: أنت قضيت على الشباب والمهاجرين

جهينة نيوز

اتهمت السيناتور في الكونجرس الأمريكي ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز، الرئيس دونالد ترامب بسن قوانين ضد الشباب، وتضر بالمهاجرين.

وكتبت أوكاسيو في تغريدة على موقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلة: "نحن نحارب من أجل ضمان رعاية صحية، وإعفاء الطلبة من قروض الجامعات، وحماية البيئة، وأجور معيشية جيدة، حماية حقوق الإنسان".

واضافت: "أما أنت، في إشارة إلى الرئيس الأمريكي، تزيد من اسعار العقاقير، وقمت بتعيين بيتسي ديفوس من أجل الاحتيال على ديون الطلبة، وأضررت بأطفال المهاجرين".

جاء ذلك عقب التغريدة على كتبها الرئيس الأمريكي ضد النائبات الأربعة المهاجرات والتي قال فيها: "أنا لا أصدق أن الأربع نائبات في الكونجرس يحبون بلدنا بحق، يجب عليهم الاعتذار للولايات المتحدة وإسرائيل، على تصريحاتهم الخطيرة، بقد دمروا الحزب الديمقراطي، بل هم أضعف من أن يدمروا وطننا العظيم".