4 اصابات بينهم طفل بقذائف الارهابيين على السقيلبية بريف حماة

جهينة نيوز

أصيب عدد من المدنيين اليوم جراء سقوط عدة قذائف صاروخية من قبل الارهابيين على أحياء مدينة السقيلبية في ريف حماة الشمالي الغربي.

واكد مصدر طبي في مشفى السقيلبية الوطني اصابة 4 مدنيين بجروح متفاوتة بينهم طفل جراء سقوط عدة بشظايا قذائف صاروخية على أحياء مدينة السقيلبية وتم تقديم كافة الاسعافات الأولية لهم.

وكانت المجموعات المسلحة استهدفت يوم أمس قرى وبلدات الرصيف والعزيزية وتمانعة الغاب ومصياف وسلحب بعدد من القذائف الصاروخية ما أسفر عن أضرار مادية كبيرة في ممتلكات المدنيين فيما رد الجيش السوري على مصادر الإطلاق مستهدفا مواقع وتحركات المسلحين في قرى وبلدات الحويجة وشهرناز وجسر بيت الراس في سهل الغاب شمال غرب حماة.