أثار حالة من الرعب في المطار بسبب رغبته بمواعدة مضيفة

جهينة نيوز

أقرّ رجل صربي بأنه وجه بلاغا كاذبا، عبر الهاتف، بوجود قنبلة في مطار بلغراد، لأنه كان يأمل في مواعدة مضيفة طيران، على ما ذكرت وسائل الاعلام المحلية.

وقال الرجل البالغ 65 عاما لمحكمة في بلغراد إنه التقى مضيفة طيران في شركة "لوفتهانزا" الألمانية في بلغراد، وأراد مواعدتها.

وبعدما لم يجدها في الفندق الذي كانت تنزل فيه، اتصل بمطار نيكولا تيسلا الدولي في العاصمة الصربية، وادعى وجود قنبلة في طائرة تابعة لشركة "لوفتهانزا".

وقد سعى من خلال هذه الخطوة إلى تفادي مغادرة المضيفة بلغراد.

وقد أجلي الركاب البالغ عددهم 130، وأفراد الطاقم الخمسة. واضطروا الى الانتظار ساعات عدة أثناء فحص وحدة شرطة خاصة الطائرة، قبل أن تعطى الإذن بالمغادرة إلى فرانكفورت.

ونجحت الشرطة في الوصول إلى الفاعل بعد تحديد الهاتف الثابت الذي استخدمه لإجراء المكالمة.

وأمرت المحكمة بتوقيف الرجل لمدة 30 يوما. وستوجه إليه تهمة التسبب بحالة ذعر واضطراب.