هنا شيحة انفصلت عن فلوكس منذ 3 أشهر

جهينة نيوز

أعلنت الفنانة هنا شيحة انفصالها عن الفنان أحمد فلوكس بعد أقل من عام على زواجهما، من دون الكشف عن تفاصيل خاصة عن الأسباب الرئيسية وراء الانفصال.

وقالت شيحة لـمواقع صحفية ليس هناك ما يقال في الوقت الحالي، كما أن الأخبار التي انتشرت خلال الفترة الماضية لم تزعجني مطلقاً".

أضافت شيحة: "الانفصال حدث منذ ما يقارب 3 أشهر، ولكنني حالياً لا أفكر إلا في تصوير دوري بمسلسل"نصيبي وقسمتك" مع المخرج مصطفى فكري وكتابة عمرو محمود ياسين.

وترددت الأنباء في الآونة الأخيرة عن وقوع خلافات بين هنا وأحمد، وألغى كل منهما متابعته للآخر في "إنستغرام"، وحذف فلوكس صورهما من حسابه الشخصي.

يذكر أن شيحة وفلوكس ارتبطا رسمياً في نهاية العام الماضي وطيلة زواجهما كانت الشائعات تحيط بتلك العلاقة، إلا أنهما كانا دائماً يتهمان الصحافة والإعلام بأنهما سبب المشاكل.