تطبيق يفرض على الأولاد الأعمال المنزلية مقابل كل توصيلة

جهينة نيوز

بالتزامن مع العطلة الصيفية، أطلقت شركة "سكودا" تطبيقاً جديداً بعنوان “Parent Taxi” ، للأهل الذين يمضون ساعاتٍ عدّة خلف المقود لتوصيل أولادهم إلى أماكن مختلفة بشكلٍ دائمٍ ومن دون مقابل.

في الواقع، يفرض هذا التطبيق على الأولاد القيام بالأعمال المنزليّة في كل مرّةٍ يكلّفون فيها أهلهم بتوصيلهم إلى مكانٍ ما. فيقوم التطبيق بحساب المسافة التي قادها الأهل، وإستنادًا إلى ذلك، يحدّد الأعمال الذي يتوجّب على الأولاد القيام بها، مثل غسل الصحون، وترتيب السرير، وغيرهما.

ويُذكر أنّ بامكان الأهل إرسال الإيصال إلى أولادهم عبر الأجهزة الالكترونية، كما يمكنهم مشاركته في مواقع التواصل الإجتماعي، ما يمنع الأولاد من التهرّب من مسؤولياتهم.

وظهرت فكرة “Parent Taxi” بعدما تبيّن أنّ الأهل في كلّ أنحاء العالم وبالأخصّ في بريطانيا يقودون مسافة تعادل 1,648 ميلاً في السنة. فلو دفع الأولاد كلفة نقلهم، لقدّرت بـ 12,565 دولاراً، وفقاً لموقع "مترو".