منظومة "إس 400" الروسية تدخل الخدمة في تركيا مطلع العام المقبل

جهينة نيوز

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن منظومة الدفاع الصاروخية الروسية "إس 400" ستدخل الخدمة في تركيا مطلع العام المقبل.

وقال تشاووش أوغلو في تصريحات نقلتها "إن تي في" التركية " بأن منظومة "إس - 400" الروسية ستدخل الخدمة لدينا مطلع 2020" وأضاف "تركيا اشترت منظومة إس 400 من أجل الحفاظ على السلام".

هذا وأعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم الجمعة، أن شحن معدات منظومة "إس-400" الدفاعية الروسية إلى البلاد تسير بالشكل المخطط له.

وجاء في بيان صادر عن الوزارة "تمضي عملية شحن معدات نظام "إس-400" الدفاعي الصاروخي طويل المدى، وفق الخطة المرسومة لها"، كما نقلت وكالة "الأناضول".

وفي 12 تموز الجاري، أعلنت وزارة الدفاع التركية بدء وصول أجزاء المنظومة الدفاعية "إس-400".

وأعلن الجهاز الفدرالي الروسي للتعاون العسكري التقني، الجمعة الماضية، بدء إرسال منظومة "إس-400" إلى تركيا، مؤكدا تنفيذ الصفقة في المواعيد المتفق عليها.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأحد الماضي، إيصال المزيد من مكونات منظومة "إس- 400" الدفاعية الجوية إلى تركيا.