طهران تنشر صور الجواسيس الـ17 التابعين للاستخبارات الأمريكية

جهينة نيوز

نشرت وزارة الأمن الإيرانية صورا لـ17 جاسوسا يعمل لصالح جهاز الاستخبارات الأمريكي CIA، مؤكدة أن مهمة هؤلاء كانت خلق الفوضى بالمجال الاقتصادي والنووية والسيبراني.

وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء أن "الجواسيس المعتقلين كانوا يعملون في مراكز حساسة وحيوية في المجالات الاقتصادية والنووية والبنى التحتية والعسكرية والسايبرية وكذلك القطاع الخاص المرتبط بها حيث بلغ عددهم 17 شخصا".

​ويأتي الكشف عن شبكة التجسس، في ظل التوتر الذي يسود منطقة الخليج وفي ظل التهديدات المتبادلة بين ايران والدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة.

​ففي يوم الجمعة الماضي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الجيش الأمريكي قد أسقط طائرة بدون طيار إيرانية اقتربت من سفينة حربية أمريكية في منطقة حموري في منطقة مضيق هرمز، بعد مرور حوالي شهر على إسقاط إيران لطائرة استطلاع أمريكية متطورة فوق أراضيها، وهو ما كاد أن يؤدي إلى هجوم أمريكي على الجمهورية الإسلامية.

لكن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف نفى تصريحات ترامب، قائلا: "ليس لدينا أي معلومات تفيد بأننا فقدنا طائرة بدون طيار". كما أعلن الحرس الثوري أنهم نجحوا في الاستيلاء على ناقلة نفط بريطانية، قالوا إنها انتهكت القانون الدولي لأنها تسللت إلى إيران.