أجهزة حديثة لمشفى تشرين الجامعي في اللاذقية

جهينة نيوز

يعتزم مشفى تشرين في اللاذقية تنفيذ سلسلة أعمال لتطوير العمل وضمان استمراريته.

وفي هذا المجال بيّن الدكتور لؤي نداف مدير عام المشفى الجامعي لصحيفة تشرين بأنه بالتعاون مع مؤسسة الكهرباء يتم الآن تنفيذ مشروع الربط الكهربائي لاستمرارية توريد التيار من عدة محطات بقيمة عقديه 65 مليون ليرة وخلال شهر يوضع المشروع بالتنفيذ إضافة لحفر بئر ماء .

وأوضح المهندس نجاد طعمان مدير الشؤون الهندسية المشفى أنه تم توريد جهاز المسرع الخطي (ليصبح ثاني جهاز من نوعه بمركز الأورام) في سورية سيعمل خلال شهر بقيمة عقدية بحدود 2 مليون دولار وأضاف بأنه تم توريد تجهيزات طبية حديثة تخص أمراض الكلية، وجهاز أشعة بسيط وجهاز تنظير هضمي ومحطة مراقبة مركزيه (لمرضى القلبيه في العناية المركزة والمشددة) وخمسة أجهزة كلية صناعية وعشرة أسرة وإقامة أطفال حديثي الولادة وجهازي إيكو عام وجهاز إيكو نسائي وجهاز أشعة تصوير وتنظير عام مع معالجة رقمية وجهاز تصوير وتنظير أشعة قوسي متحرك وخمسة أجهزة صدمة كهربائية مع مراقبة وثمانية أجهزة تنفس آلي للكبار والصغار و12 جهاز تخطيط قلب متعدد الأقنية وخمسة أجهزة صدمة كهربائية مع ناظم خطي و63 حقن إبرة آلي وجهازي تنظير الحنجرة المرن للكبار والصغار وجهاز تنظير عامة وغيرها من التجهيزات بقيمة ثلاثة ملايين يورو.