24 مليون ليرة تداولات بورصة دمشق بداية الأسبوع

جهينة نيوز

سجلت تداولات سوق دمشق للأوراق المالية ارتفاعاً بأحجام وقيم التداول مع بداية الجلسة الافتتاحية لهذا الأسبوع حيث وصلت قيمة التداول إلى ٢٤ مليون ليرة بحجم تداول ٣٠ ألف سهم موزعة على ٥٢ صفقة.

بالمقابل ارتفع مؤشر السوق ٣٢ نقطة بنسبة تغيير موجبة.

هذا وقد تصدر سهم بنك سورية الدولي الإسلامي حيث تم تداول ١٣ ألف سهم موزعة على ٢١ صفقة بقيمة تداول ٩ ملايين ليرة ليغلق سهمه عند سعر ٦٩٩ ليرة مرتفعاً عن سعر إغلاق الجلسة الماضية تلاه سهم بنك الشام حيث تم تداول ١٠ آلاف سهم موزعة على ٦ صفقات بقيمة تداول ٧ ملايين ليرة ليغلق سهمه عند سعر ٧٠٠ ليرة مرتفعاً عن سعر إغلاق الجلسة الماضية تلاه سهم شركة سيرتيل موبايل تيليكوم بقيمة تداول ٤ ملايين ليرة موزعة على ٣ صفقات بحجم تداول ٧٠٠ سهم ليغلق سهمه عند سعر ٧٠٤٨ ليرة مساوياً لسعر إغلاق الجلسة الماضية.

هذا ولا يزال سهم الشركة المتحدة للنشر والتوزيع موقوفاً عن التداول لحين تزويد السوق بنسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادية.

بالمقابل لم تتم أي صفقة على كل من سهم بنك الشرق وسهم الشركة الأهلية للنقل والسورية الدولية للتأمين وبنك عودة وبنك بيبلوس وبنك سورية والمهجر وبنك الأردن سورية وبنك سورية والخليج والشركة الوطنية للتأمين والسورية الكويتية للتأمين.