تخصيص أكثر من 8 مليارات ليرة لاستكمال المشاريع المباشر بها في ريف دمشق

جهينة نيوز

أكد رئيس مجلس محافظة ريف دمشق صالح بكرو على أهمية إقرار مسودة مشروع الخطة الاستثمارية لجهات الإدارة المحلية في المحافظة للعام القادم، منوهاً بوجود متابعة مستمرة مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة ووزارة المالية لإقرارها.

ولفت بكرو إلى أن الاعتمادات المطلوبة في ريف دمشق بلغت حوالي 10 مليارات ليرة حيث تمت الموافقة الأولية على تخصيص 8,4 مليارات ليرة لاستكمال المشاريع المباشر بها، كما تم إنجاز أعمال الصيانة لطريق عين ترما - كفر بطنا، وستتم المباشرة بأعمال الصيانة قريباً لطريق المليحة - النشابية، إضافة إلى تأهيل المنشآت القائمة.

ولفت رئيس المجلس إلى أن المحافظة تتابع التحضير لإنجاز أعمال معرض دمشق الدولي، وتأمين الصيانة اللازمة، وتهذيب الطرق وخاصة طريق المطار حتى مداخل المعرض، كذلك تتم متابعة التحضير لإنجاز مهرجان بلودان السياحي، ودعوة أعضاء مجلس المحافظة للمشاركة فيه مع مهرجان صيدنايا السياحي.

وأشار إلى موضوع استغلال بعض سائقي السرافيس للمواطنين من حيث تقاضي زيادة في الأسعار على خطوط السيدة زينب، والنشابية والقطيفة، موضحاً أنه تم تكليف عضو المكتب التنفيذي المسؤول عن النقل عامر خلف بالتنسيق مع لجنة النقل ومديرية التموين لقمع هذه الظاهرة وعدم التمادي فيها.