طفل صغير يسرق طائراتين حقيقيتين - فيديو

جهينة نيوز:

سرق طفل، يبلغ من العمر 13 عاما، طائرتين صغيرتين في الصين.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، فقد تسلل الطفل الصغير إلى مكان توقف الطائرات ودخل طائرة صغيرة، واقتادها إلى موقف السيارات وحاول الإقلاع.

ومع ذلك، فقد سرعان ما السيطرة واصطدم في السياج، بعدها قرر خطف طائرة أخرى وحاول الإقلاع مرة أخرى، وبعد عدة دورات في موقف السيارات، ترك الطائرةة وغادر المكان.

وعلم موظفو مكتب السياحة بالأمر صباح اليوم التالي فقط عندما قدموا إلى عملهم، وقد تم احتجاز الطفل من قبل الشرطة.

واعترف الطفل بفعلته في مركز الشرطة وقال إن والده وشقيقه لم يكونا على علم بالحادث. وطالب أصحاب الطائرة بثمانية آلاف يوان (حوالي ألف دولار) من رب الأسرة عن الأضرار التي لحقت بالطائرة، لكن العائلة لم تتمكن من دفع سوى ألفي يوان (حوالي 300 دولار).