واشنطن: طائرة فنزويلية تعقبت بشكل عدواني طائرة عسكرية أمريكية

جهينة نيوز:

اتهم الجيش الأمريكي مقاتلة فنزويلية بتتبع طائرة تعود للبحرية الأمريكية من طراز "تي بي- 3 أريس 2"، و"بشكل عدواني" فوق المجال الجوي الدولي، في مواجهة بين الطائرتين الجمعة الماضي.

وقال الجيش الأمريكي في بيان أصدره الأحد بحسب ما ذكرت رويترز، إنه "خلص إلى أن المقاتلة الفنزويلية الروسية الصنع تعقبت بشكل عدواني طائرة تابعة للبحرية الأمريكية على مسافة غير آمنة في المجال الجوي الدولي لفترة زمنية طويلة مما عرض سلامة الطاقم ومهمة الطائرة للخطر".

وأضاف، أن ”حكومة مادورو تواصل تقويض القوانين المعترف بها دوليا وتظهر ازدراءها للاتفاقيات الدولية التي تجيز للولايات المتحدة والدول الأخرى القيام برحلات جوية بشكل آمن في المجال الجوي الدولي".

واستخدمت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العقوبات مرارا في محاولة لإسقاط الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، واعتبرت الولايات المتحدة ومعظم الدول الغربية إعادة انتخابه في 2018 "غير شرعي".

وما زال مادورو يحظى بدعم القوات المسلحة والمؤسسات الأخرى في فنزويلا.