أبراج يوم الاثنين مع سمر عمران

مولود ٢٢/ ٧: طبيعته الظاهرة قوي وعملي ويمقت المناقشات العقيمة ويفكر قبل الاقدام على الفعل، يتشبث بالاراء بشدة ولا يبدل آراؤه بسهولة، يصعب عليه التأقلم مع المواقف، من هواة العلم والمعرفة والانغماس في الابحاث، الاشهر القادمة اتصالات مهمة، لقاءات، تعزيز الجانب الفكري، تعامل بالعقارات، بيع او شراء منزل او سيارة او تعديل على الديكورات، ارتباط للبعض او شراكة عمل للبعض

الحمل: القمر ببرجك تتكلف بمهمة، نهارك فيه طاقة، حاول ان تتحرك بمهارة، تروج لاعمالك كن جريء نهارك يحمل انطلاقة، كون القمر ببرجك تبذل جهد اضافي، مواقفك متصلبة وجدول اعمالك طويل وتفتح امامك ابواب مساعدة

الثور: تاخذ نفس طويل، لا تتشبث بمواقفك المتصلبة، تكون مرن ومبتسم وتناقش بليونة وديبلوماسية، وتعبر عن رايك بجراة وعن سابق ثقة، ابدأ يومك بروح رياضية، تحتاج حماية وتحتاج صبر كي لا يساء فهمك، لا تعصب بسبب اشياء صغيرة

الجوزاء: نهارك يحمل لك لقاءات وانضمام لمجموعة، تقوم بعدة دعوات ولقاءات، تلتقي بصديق مخلص قديم، اطلب امنية تتحقق، تفتح امامك ابواب، تعيش لحظات مشجعة مع الاصدقاء، نهار للاجتماعات الجميلة، تلتقي بالاحبة

السرطان: يبدأ نهارك المهني مسيطر ويطل على كثير من الاعمال، تتفاجأ بتغييرات تتعلق بصعيد عملك، هذه الفترة لامتحان مواهبك، عالج وضعك بحذر وكن حكيما واعط صورة جميلة، تاكد من احكامك وصيتك الطيب، ساعد احد بالمهنة او بالبيت، تواجه صعوبة اليوم وتعيش فترة مشحونة بالاجواء الصاخبة، ابحث عن السلام

الأسد: يبدأ نهارك بعروض وفكر، لا تتسرع بعروض مهمة، ترغب بتطوير ذاتك، تعتني بمستواك الثقافي والمهني، قوة حدسك تزيدك قوة في التعمق بالامور الغامضة، يوم للاخبار من بعيد وتستقبل زوار لمسافات بعيدة، يوم للاوراق والتحركات، كن حذر بالبحث عن المغامرات، اختبار لمعتقداتك، ابواب مساعدة، حكمتك صبر ايوب

العذراء: مشغول بادخال تعديل على ميزانيتك المالية عن طريق تعويض او تمويل، ويبدو نهارك مناسبا للتأثيرات وابتعد عن اي تجديد، لا تهمل امورك وعنايتك بصحتك، امر اداري او قانوني او تشتغل بامور محيطك، او امور رفضتها في السابق، ديون او حصول على دعم مادي

الميزان: القمر بالحمل، تركز على الشراكة، تعمل مشاكسة، تخطط لتحقيق كثير اليوم، فاوض وحاور بهدوء، ابتعد عن اي حساسية، لقاء يسبب لك توتر وتفشل بسبب عنادك، حاول ان تجد قاسم مشترك، اليوم صعوبة في فهم الزوج او الزوجة، يوم مناسب لتفاوض شريكك العاطفي، تنطلق بحياة بمعنويات مرتفعة وثقة عالية بالنفس

العقرب: اصحى باكرا كي لا يتراكم عليك العمل، نظم وقتك لتفادي تزامن الاعمال واحترم الالتزامات المهنية والاجتماعية، يبدو اليوم ضغوطات متنوعة تتراوح بين شخصية وعملية، بامكانك ان تعوض وتطلب مساعدة حتى تنهي المهم من اعمالك، يوم مناسب لا تبالغ بصحتك، تحتاج حمية غذائية، القمر ببرج الحمل وتفتح نفسك

القوس: تسجل نقاط لصالحك، تكون من المحظوظين وتتحكم بامور وضع وترتفع نسبة النجاح وتمارس نشاط فني مع الاحبة وتقضي وقت جميل لتملأ فراغك، تخلص من الطاقة السلبية واتجه نحو تطهير نهارك، تشعر بالسعادة ومن الصعب ان تعيش وحيدا، تسجل اختلاف نحو الافضل، اهتمام بالاولاد او الزوار، او تلتقي بزوار

الجدي: تركيزك على العائلة وتهتم بمتطلبات العاىلة ويحمل لك جدول اعمال كثير وعرقلة تتعلق باحد افراد العائلة، كن متلهفا للاهتمام باوضاعك الشخصية او العائلية، اليوم يناسبك، القمر بمربعك، ينشغل نهارك بملفات فيها طاعة لعائلتك، وضعك العائلي او تصليحات واعطال، علاقات متينة اذا كنت على علاقة رمنسية باحد افراد عائلتك،

الدلو: اعصابك ايجابية، لقاء عاطفي، ورشة عمل لتاهيل قدراتك، تتميز، شعبيتك كبيرة، تفرح بلقاء، طريقة تفكيرك ايجابية، معايدة او نجاح طلاب، امتحان او دوافع جديدة، انفتاح

الحوت: القمر ببيت مالك، يحمل لك مال وكسب، حضر تحضير مسبق، اهتمام بمسائل مالية، لا تماطل، قد تشعر بالتعب والارهاق، تعاني من النصاريف الزائدة، انطلاقة ناجحة وتوصل اهدافك