تداعيات الإنتصار السوري على التحالفات الدولية..هل تغادر تركيا الناتو؟ بقلم :ميشيل كلاغاصي

جهينة نيوز:

لا شك أن إنتصار الدولة السورية وحلفائها في الحرب الدولية التي أرادتها الولايات المتحدة أن تكون حربا ًإرهابية ساخنة تحرق جسد الدولة السورية وأرضها وشعبها, وحربا ًباردة مع بعض الدول الإقليمية والعالمية, التي لا زالت إحتمالات تصعيدها العسكري والتجاري, تدفع بإتجاه تسخينها وتحويلها حروبا ًواسعة وربما شاملة مع كامل التخبط وغياب الإستراتيجية الواضحة للولايات المتحدة, وإبعادها لحلفائها وشركائها الأوروبيين والخليجيين عن حضور جلسات قرارها, واكتفائهم بالتبعية الكاملة, على الرغم من نزعات الخوف والخشية والرغبة لدى بعضهم بالبحث عن مصالحهم بعيدا ًعن الهيمنة الأمريكية. ومع نجاح الدولة السورية بالقضاء على عديد التنظيمات والمجاميع الإرهابية, وتحرير واستعادة غالبية المدن والمناطق التي تسلل إليها الإرهاب, وعزل ما تبقى منها ومحاصرته في إدلب ومحيطها وفي شرقي البلاد, على الرغم من الدعم الرئيسي والمباشر من القوات التركية والأمريكية, بما يؤكد محاصرتها للمشروعين التقسيمي والإنفصالي, وحَصرِ خياراتهما بالذوبان والتلاشي, إما عبر العملية السياسية أو بفضل قرارها العسكري بتحرير كل شبر, ورفضها وشعبها كافة المشاريع الخارجية التركية والأمريكية ومشاريع الفتات التي يبحث عنها الفرنسيون والبريطانيون وأنظمة الخليج. وتجدر الإشارة إلى أن الصمود والإنتصار السوري في مركز الصراع الإقليمي–الدولي, بدأت تنعكس نتائجه وتداعياته على غير ساحات ومواجهات, وبدأت تساهم في رسم ملامح جديدة لنظام التحالفات الإقليمية والدولية , إنطلاقا ًمن مصالح الدول الكبرى, وحساباتها المعقدة لتفادي الحروب الشاملة من جهة, ولتفادي الهزيمة والإستسلام من جهةٍ أخرى, ولضمان أمنها القومي ومستقبل شعوبها, ولم تعد التحالفات السابقة تتمتع بقدسية عدم المساس بها, وبات من الممكن ظهور تحالفاتٍ جديدة, لم تكن متوقعة وفق الحسابات التقليدية. ومع وصول الدفعة الأولى لمنظومة الدفاع الصار...