اعلاميون عرب بينهم سعوديين و عراقيين الى كيان الاحتلال الاسرائيلي

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الخارجية في كيان الاحتلال الإسرائيلي أن وفدا يضم ستة صحفيين عرب، بينهم سعوديون وعراقيون، سيزور كيان العدو الاسرائيلي الأسبوع المقبل.

وأكدت الوزارة في بيان أصدرته اليوم الأحد أن الصحفيين سيزورون تل أبيب والقدس المحتلة وشمال فلسطين المحتلة ومناطق أخرى، وسيلتقون نوابا في الكنيست ومسؤولين في الوزارة وأكاديميين.

وذكرت الوزارة أن هذه الزيارة تهدف إلى إطلاع الصحفيين على مواقف كيان الاحتلال إزاء مسائل دبلوماسية (دون تحديدها) والمجتمع الإسرائيلي.

ولم تكشف الوزارة عن أسماء الصحفيين، لكنها أشارت إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يصل فيها الأراضي الإسرائيلية صحفيون من السعودية والعراق.

وسائل اعلام العدو