السيدة اسماء الاسد تستقبل الطلاب الأوائل و اسرهم في فروع التعليم الثانوي - صور

جهينة نيوز:

استقبلت السيدة السورية الاولى أسماء الأسد الطلاب الحاصلين على المرتبة الأولى في الفروع الستة لشهادة التعليم الثانوي على مستوى سورية للعام الدراسي 2019 و ذلك برفقة عائلاتهم.

و كتبت صفحة رئاسة الجمهورية على التلغرام : تهنئة قلبية لكل الطلاب المتفوقين في شهادتي التعليم الأساسي والثانوي لهذا العام..والذين رسموا بجدهم ومثابرتهم الخطوة الأولى في طريق مستقبل مشرق لهم ولوطنهم .. ليؤكدوا للعالم كله أن النور في سورية أبقى، وأن الظلام سيندحر من أرض أثبت أهلها جدارتهم بالحياة عليها حين تسلحوا بالعلم والعمل واسترخصوا لأجلها كل غال.