الاحتلال يعتقل فلسطيني بمزاعم التخطيط لتفجير فندق

جهينة نيوز:

زعم جهاز الشاباك "الاسرائيلي" أنه اعتقل الفلسطيني عادل أبو هضيب من رهط بدعوى أنه كان يخطط لتفجير فندق إسرائيلي.

و وفق قناة "كان" العبرية، فيدعي الشاباك بأن أبو هضيب كان يشرع في إعداد عبوة ناسفة لتفجيرها داخل فندق في "إسرائيل" قريب من مكان عمله، وشراء مواد مختلفة لإعداد قذيفة صاروخية.

وادعى أن المعتقل اعترف خلال التحقيق معه أنه يدعم حركة حماس بعد التأثر بمضامين نشرت عبر الإنترنت.

وأشار الشاباك إلى أنه ضُبط بحوزت المعتقل خمس قنابل يدوية من أنواع مختلفة، وبندقية كارلو.

ولفتت القناة إلى أن قدمت اليوم وقُدمت ضده اليوم لائحة اتهام الى المحكمة المركزية في بئر السبع. واكد الشاباك انه ينظر ببالغ الخطورة الى ضلوع مواطنين إسرائيليين في الإرهاب.