سورية تحرز ميداليتين برونزيتين في الأولمبياد العالمي لعلم الأحياء بهنغاريا

جهينة نيوز:

أحرز فريق سورية ميداليتين برونزيتين في الأولمبياد العالمي لعلم الأحياء الذي أقيم في هنغاريا بمشاركة 75 دولة في الفترة بين الـ 17 والـ 21 من الشهر الجاري.

وذكرت هيئة التميز والإبداع في بيان تلقت جهينة نيوز نسخة منه اليوم إن الميداليتين أحرزهما كل من الطالبين مجد جوزيف نصرة من محافظة حلب “الصف الثاني الثانوي مدرسة الأمل الخاصة” وهاني جورج نصور من محافظة طرطوس “الصف الثالث الثانوي مدرسة الشهيد علي يوسف”.

وكان فريق سورية أحرز ميداليتين فضية وبرونزية وثلاث شهادات تقدير في الأولمبياد العالمي للرياضيات الذي أقيم في بريطانيا بمشاركة 112 دولة وانتهت منافساته أمس الأول.