جهينة نيوز:

أعلنت هيئة التميز والإبداع بدء قبول طلبات الانتساب إلى المركز الوطني للمتميزين للعام الدراسي 2019-2020 في مديريات التربية بالمحافظات من اليوم ولغاية الثامن من آب القادم.

وحددت الهيئة في إعلانها الذي تلقت جهينة نيوز نسخة منه شروط التقديم للطلاب السوريين ومن في حكمهم الحاصلين على شهادة التعليم الأساسي لهذا العام وهي ألا يتجاوز عمر الطالب 16 عاماً وألا يقل معدله عن 85 بالمئة بعد تثقيل مادتي الرياضيات والعلوم حيث تضرب علامة الطالب في هاتين المادتين بالعدد 2 ثم يحسب المعدل النهائي أي ما مجموعه 3485 من 4100.

كما حددت الهيئة مواعيد اختبارات القبول على مرحلتين الأولى يوم الأربعاء 21-8-2019 في مديريات التربية بالمحافظات ومدة الاختبار 3 ساعات من العاشرة صباحاً حتى الواحدة ظهراً بينما تجري اختبارات المرحلة الثانية أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء في 2 و3 و4 أيلول 2019 وذلك في مقر المركز بجامعة تشرين في محافظة اللاذقية.

وأحدث المركز الوطني للمتميزين عام 2009 ويعتمد أسلوباً مختلفاً بإعطاء المنهاج العلمي عن طريق التعليم الإلكتروني والتعاوني والبنائي وإقامة محطة تقييمية في ختام كل جلسة علمية إضافة إلى تركيزه على المنهاج نصف المفتوح حيث يعتبر الكتاب المدرسي أحد المصادر العلمية للطالب يستكمله بجمع بقية المعلومات من المراجع العلمية المعتمدة في المركز مع وجود إشراف أكاديمي من جامعة تشرين.