الامن الايراني: يبث وثائقي عن كشف واعتقال جواسيس اميركيين

جهينة نيوز:

اعلن وزير الامن الايراني محمود علوي انه سيتم غدا الاثنين بث فيلم وثائقي عن تفاصيل كشف واعتقال جواسيس اميركيين في البلاد .

وقال علوي في تصريح للصحفيين عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاحد اننا تمكنا من كشف واعتقال الكثير من الجواسيس الاميركيين وجواسيس اجهزة مخابرات اجنبية في مراكز حساسة مختلفة بالبلاد وتم تسليمهم للقضاء .

واوضح انه سيجري غدا الاثنين بث تفاصيل كشف واعتقال هؤلاء الجواسيس الاميركيين عبر وثائقي تم اعداده لاطلاع عامة الناس عليه.

وقال وزير الامن ان كوادر الوزارة يصنعون الملاحم دوما وان جهادهم الخفي قاد الى كشف سلسلة مؤامرات في مجال التجسس على صعيد مكافحة الارهاب ومكافحة الفساد الاقتصادي وسائر المجالات لم يحن الوقت للكشف عن الكثير منها ولكن حان الوقت الان لاماطة اللثام عن جهود تفكيك شبكات التجسس التابعة للسي اي ايه حيث سيجري غدا الاثنين بث وثائقي للمواطنين في هذا المجال .

فارس