توجيه دعوات لعشرات الوفود العربية والاجنبية لزيارة معرض دمشق الدولي

جهينة نيوز:

كشفت لجنة الوفود والعلاقات العامة في فريق القطاع الخاص المشارك في الدورة 61 لمعرض دمشق الدولي عن توجيه عشرات الدعوات لوفود رجال الاعمال من العديد من الدول الشقيقة و الصديقة و غيرها لزيارة معرض دمشق الدولي والاطلاع على ما يتضمنه المعرض من منتجات سورية وعلى الفرص التجارية والاستثمارية المتوفرة في سورية وخاصة مع انطلاق عملية الاعمار.

وبين رئيس اللجنة وسيم القطان وهو رئيس غرفة تجارة ريف دمشق أن اللجنة تواصل عملها على توسيع نطاق دعوات رجال الأعمال من مختلف الفعاليات من ومن الدول الصديقة والشقيقة اوعبرغرف التجارة العربية والأجنبية وإلى اتحادات الغرف العربية والأجنبية و وذلك بالتنسيق مع الغرف والفعاليات الاقتصادية السورية والجهات العامة ذات العلاقة بهدف تقديم التسهيلات والدعم اللازم لانجاح زيارات وفود لكي تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني من خلال التشبيك بين الشركات السورية و وفود رجال الاعمال الزائرة للمعرض مشيرا الى ورود تثبيتات لوفود من عدة دول عربية وأجنبية.

وأشار رئيس اللجنة إلى موافقة وزاراتي السياحة و النقل على مقترح اللجنة للحصول على حسومات للحجوزات الفندقية ولحجوزات الطيران من المؤسسة العامة للطيران السورية للوفود الخارجية خلال فترة المعرض لافتا الى ان اللجنة قدمت مقترحا لوزارة الاقتصاد و التجارة الخارجية لدراسة إمكانية دعم المعرض من قبل هيئة تنمية وترويج الصادرات بما يخص أرض المعرض.

وبحسب القطان تم اقتراح أ توجيه الدعوات المقترحة للزائرين غير الرسميين من العرب والأجانب إلى المعرض عن طريق الغرف المسجلين فيها مع التأكيد على دعم الفعاليات الاقتصادية والتجارية للمعرض على اعتبار معرض دمشق الدولي فعالية وطنية وذلك عن طريق التواصل المباشر معهم وتكليف بعض أعضاء اللجنة لمتابعة الموضوع.

وذكر القطان أنه وبمبادرة من غرفتي تجارة دمشق وتجارة ريف دمشق سيتم تقديم دعم مالي للمعرض ، كما سيساهم بعض أعضاء غرف التجارة ورجال الأعمال بتقديم الدعم المالي للمعرض عبر لجان القطاع الخاص المشاركة في الدورة الحادية والستين لمعرض دمشق الدولي .