120 شركة غذائية تحجز أكثر 8500 م2 في الدورة 61 لمعرض دمشق الدولي

جهينة نيوز:

حجزت 120 شركة صناعات غذائية وطنية أكثر 8500 متر مربع وهي كل المساحات والصالات المخصصة للعرض والتذوق و البيع للقطاع الغذائي المشارك في الدورة 61 لمعرض دمشق الدولي.

واوضح رئيس لجنة تسويق القطاع الغذائي طلال قلعه جي في تصريح ان الشركات الغذائية المشاركة في الدورة القادمة لمعرض دمشق الدولي حجزت حتى كامل المساحات المخصصة لها في صالة العرض على مساحة 4000 متر مربع و في جناح التذوق على مساحة 3500 متر مربع إضافة إلى أكثر من ألف متر مربع في جناح البيع والبالغة مساحته 4000 متر مربع والمخصص لبيع كل القطاعات مشيرا الى وجود طلب من قبل الشركات الغذائية لحجز ما سيتبقى من مساحات في الجناح 21 والمخصص لبيع الألبسة المدرسية والقرطاسية في ضوء تسويق المساحة المخصصة له.

وأشار قلعه جي الى تركيز اللجنة على كل تفاصيل العمل بدءا من توزيع المشاركين المنتجين بين الصالات والمساحات والأجنحة المخصصة للعرض والتذوق والبيع و تخصيص مكان للشركات المُصنعة لمستلزمات الإنتاج الغذائي من مطابع وآلات تغليف وغيرها وتقييم وضع اللوحات الإعلانية ودراسة آلية اشتراك المشاركين بالتطبيق الإلكتروني لمعرض دمشق الدولي ، إضافة الى استكمال الخدمات والبنية التحتية اللازمة والتنسيق مع جميع المشاركين لتوضيح طريقة التنظيم والتعليمات المرافقة وإظهار هذا القطاع بأفضل حلة ممكنة وبما يعكس سمعة وجودة الصناعة الغذائية السورية لتكون أحد الرسائل الحضارية السورية إلى العالم.

وتنطلق الدورة الـ 61 لمعرض دمشق الدولي الذي تنظمه المؤسسة العامة للمعارض و الأسواق الدولية خلال الفترة ما بين 28 من شهر آب و 6 من شهر أيلول القادمين تحت شعار //من سورية إلى العالم//.