سورية .. لجنة دعم الشعب الفلسطيني: الولايات المتحدة تعمل على تصفية القضية الفلسطينية

جهينة نيوز:

أكدت اللجنة الشعبية العربية السورية لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومة المشروع الصهيوني أن الولايات المتحدة تعمل على تصفية القضية الفلسطينية ودعم الكيان الصهيوني وتواصل توظيف الإرهاب التكفيري الوهابي لأجل ذلك مطالبة بانسحاب القوات الأمريكية من المناطق التي تحتلها في سورية.

وشددت اللجنة خلال اجتماعها الدوري اليوم برئاسة الدكتور محمد مصطفى ميرو على دعمها وتأييدها لشباب وشابات القدس وفلسطين المحتلة الذين يواصلون بكل قوة وشجاعة التصدي للعدو الصهيوني ومخططاته الرامية للنيل من هذا الشعب المناضل مؤكدة أنها ستبقى السند القوي للشعب الفلسطيني من أجل التحرير والعودة.

وجددت اللجنة التأكيد على دعمها للجيش العربي السوري الذي يخوض معارك البطولة والشرف للقضاء على الإرهاب ويحقق الانتصارات عليه وعلى تمسكها بوحدة جميع الأراضي السورية والعمل على استكمال تحريرها من جميع أشكال الاحتلال والإرهاب.

وأدانت اللجنة هرولة بعض الأنظمة العربية للتطبيع مع كيان الاحتلال داعية الجماهير العربية والمنظمات الشعبية والأحزاب الوطنية والنقابات المهنية والهيئات الفكرية لتفعيل العمل العربي المشترك ومواجهة ما يسمى “صفقة القرن” والتطبيع مع العدو الصهيوني.

كما أدانت الحصار الاقتصادي العدواني الجائر المفروض على الشعب السوري والتصعيد الأمريكي العدواني تجاه الشعب الإيراني.

ووجهت اللجنة التحية لأهالي الجولان السوري المحتل لتصديهم الحازم للمشروع الصهيوأمريكي الرامي لضم الجولان إلى كيان الاحتلال خلافاً لكل الحقوق والشرائع الأممية مؤكدة أن الجولان المحتل كان وسيبقى جزءاً لا يتجزأ من الأراضي السورية.

وتأسست اللجنة عام 2001 بعد الانتفاضة الثانية في الأراضي المحتلة بهدف تقديم المساعدات الإنسانية من الشعب السوري إلى أشقائه الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.