ظريف : جون بولتون يسعى لجرّ بريطانيا نحو المستنقع

جهينة نيوز:

حذّر وزير الخارجية محمد جواد ظريف، عبر تغريدة له ، بريطانيا من محاولات مستشار الامن القومي الامريكي جون بولتون، لجرّها الى المستنقع؛ مبينا ان "التحلي بالحكمة وبعد النظر من شانه ان يفشل هذه المخطّطات".

ونقل القسم الاعلامي بوزارة الخارجية عن ظريف، قوله في هذه التغريدة : لاتخطئواّ! فإن جون بولتون وبعد فشله في خداع ترامب للانزلاق نحو "حرب القرن" وقلقه من انهيار فريق "ب"، يعمد حاليا الى دسّ سمه في بريطانيا؛ سعيا منه لجرّ هذا البلد الى المستنقع.

واكد وزير الخارجية الايراني، في تغريدته : وحده التحلي بالحكمة وبعد النظر، قادر على افشال هذه المخطّطات"

ارنا