بالصور.. هل صعد الامريكيون إلى القمر _حقائق علمية تجيب ؟!

خاص جهينة نيوز

خمسون عاماً مرت على هبوط أول انسان على سطح القمر بحسب ما هو متعارف عليه وسط تشكيك واسع بالرواية الامريكية, و للمفارقة فإن ناسا أعلنت عن فقدان اهم التسجيلات الاصلية لهذا الحدث العالمي, و بعد خمسين عاماً أجابت ناسا على تساؤولات الكثير من النشطاء الذين يشككون بالرواية الامريكية, و من أهم النقاط التي اجابت عنها الوكالة سبب رفرفة العلم الامريكي على سطح القمر و سبب تصوير اول قدم للانسان على سطح القمر بإثار اقدام تختلف عن الاحذية المعروضة لدى وكالة ناسا.

قالت ناسا ان سبب رفرفة العلم الامريكي هو أن غرسه تطلب ادارة عصاه يمينى و يسرى مما ادى الى رفرفة العلم الذي بقي يرفرف, و اما عن اقدام رائد الفضاء فقد ذكرت ناسا أن رائد الفضاء ترك واقية حذائه على سطح القمر, و لكن ما لم تجيب عنه ناسا هو الحقائق العلمية التي لا تقبل التشكيك.

بحسب احد الخبراء فإن روسيا هي فقط من يستطيع كشف الحقيقة و لكن قبضت روسيا من واشنطن عام 1970 ثمن صمتها على الكذبة الامريكية ولن تكشف الحقيقة و الخبير الروسي "الكسندر بابوف" المتقاعد و الذي لا تربطه علاقة بالحكومة الروسية كشف عن حقائق علمية مذهلة لم تقدم ناسا أي اجابة عليها حتى الآن و من هذه الحقائق:

1- بحسب علوم الفضاء فإن كل صاروخ لا يخترق الطبقة الأولى من الغلاف الجوي خلال 40 ثانية لن يستطيع الخروج من الغلاف الجوي و الفيلم الذي عرض لصاروخ القمر استغرق الخروج من الطبقة الأولى أكثر من 110 ثواني و بالتالي لا يمكن أن يكون الصاروخ قد خرج من الغلاف الجوي حتى يتمكن من الوصول الى القمر.

2- كيف يمكن لناسا بأن تصعد الى القمر على بعد 4000 كلم عن الارض في ستينات القرن الماضي و الآن غير قادرة على الصعود الى المحطة الفضائية الدولية التي تبعد فقط 400 كلم بدون المحركات الروسية الصنع.؟ و الاكثر من ذلك تقول انه لا يمكنها الاستغناء عن المحركات الروسية قبل العام 2025.

3- اين ذهب الـ 380 كلغ من صخور و تربة القمر التي ذعم الامريكيين الحصول عليها.

4- كيف اقلع الصاروخ من القمر الى الارض بحمولة راكبين و 380 كلغ من الاتربة و الصخور.

5- كيف يمكن لرائد فضاء أن يخرج من الغلاف الجوي و يصل الى القمر و ثم يعود الى الارض و يخرج من كبسولته واقفاً على قدميه علماً بأن مثل هذه الرحلة يحتاج بعدها االانسان الى اسبوع لتعلم المشي و الوقوف على قدميه و كأنه كان على سطح جبل, علماً بأنه الآن يمكن أن يشاهد أي شخص ان رواد الفضاء حين يعودون الى الارض يتم نقلهم للعلاج الفيزيائي حتى يتمكنوا من المشي مرة ثانية.

6- كيف يمكن لدولة صعدت على القمر ان تفقد كبسولة رواد الفضاء ليتبين ان الكبسولة التي اعادها السوفييت للامريكيين غير مأهولة و غير قابلة اصلاً لأن تكون مأهولة.

7- و يبقى الاهم هو كيف ارسلت الولايات المتحدة صاروخ الى القمر و قد فشل الصاروخ الذي اطلق قبله و لم يتم اجراء تجربة اطلاق ناجحة قبله.

8- الامر الاخير و الذي له علاقة بالصور المنشورة كيف نجحت محركات فضائية غاية في الضخامة من اكمال المهمة و قد اثبتت العلوم الفضائية ان المحرك الضخم لا يمكنه الخروج من الغلاف الجوي..؟؟

و فيما يلي صور رصدتها جهينة نيوز لعمليات اطلاق صاروخ روسي و آخر امريكي ذا المحرك الضخم حيث يظهر ان الصاروخ الامريكي لا يحرق وقوده و يطلق دخان كثيف يغطيه بشكل تام و يترك خلفه عمود ضخم من الدخان في حين ان الصاروخ الروسي الثقيل ينفث نيران و حين يصعد لا يترك خلفه سوى الهواء الساخن بدون دخان, مع الاخذ بعين الاعتبار ان الولايات المتحدة الامريكية حالياً تشتري محركات صواريخ روسية للخروج الى الفضاء و تم الغاء جميع المحركات الامريكية و اخراجها من الخدمة.

فهل صعد الامريكيون الى القمر ..؟

الصور توضح الفرق الكبير بين الصواريخ الأمريكية و الروسية

المصدر جهينة نيوز