هل تتجهز الامارات لشن عدوان على سلطنة عمان ..؟

الأحد, 21 تموز 2019 الساعة 13:24 | تقارير خاصة, خاص جهينة نيوز

هل تتجهز الامارات لشن عدوان على سلطنة عمان ..؟

خاص جهينة نيوز

التوتر في العلاقة بين الامارات و سلطنة عمان ليس بجديد بل يعود الى العام 2011 و ذلك بعد الكشف عن خلية اماراتية تتبع لابن زايد و تخطط لقتل السلطان قابوس و اسقاط حكمه بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام في حينها و كذلك في العام 2017 تم كشف شبكة تجسس اماراتية في سلطنة عمان حاولت استهداف النظام العماني بحسب وسائل الإعلام العمانية, و لكن جديد التوتر لا يقتصر على التدخل في الشؤون الداخلية لسلطنة عمان بل أكثر من ذلك لدرجة توحي بالتخطيط لحرب مباشرة او حرب بالوكالة ضد سلطنة عمان.

و حصلت جهينة نيوز على وثيقة تكشف عن اجراءات عمانية ضد التدخل الاماراتي في الشؤون الداخلية و بحسب الوثيقة التي حصلت عليها جهينة نيوز فإن قرار عماني صدر بطرد الملحق العسكري و الملحق التجاري في السفارة الاماراتية بدون ضجيج اعلامي.

و مما جاء في الوثيقة فإن وزارة الداخلية العمانية مكلفة بتقديم تقرير حول محاولة الاستخبارات الاماراتية لاستقطاب عدد من العسكريين و السياسيين و النشطاء الاقتصاديين ضمن ما وصف بالمبادرات العدائية الاماراتية و اكثر من ذلك تقديم تقرير عن الرعايا الاماراتيين الموجودين في السلطنة.

و ذكرت الوثيقة ان هناك قرار بمنع اقرار اي اتفاق او مذكرة تفاهم من الجانب الأماراتي من قبل اي جهة كانت في سلطنة عمان قبل تسوية النزاع الحاصل.

و يبقى الجانب المقلق في الوثيقة هو التخوف العماني من التوغل الاماراتي في محافظة مهرة اليمنية حيث ورد في الوثيقة قرار بتكليف وزارتي الداخلية و الخارجية بوضع تقرير عن مخاطر التوغل الاماراتي في محافظة المهرة اليمنية و تداعياتها الاقتصادية و الامنية على السلطنة.

و الجانب الآخر المقلق هو المناطق المتنازع عليها بين البلدين و حيث أن الوثيقة تؤكد وجود قلق عماني من النشاط الاماراتي على الحدود العمانية بحيث تم تكليف وزارة الشؤون القانونية و الخارجية بطرح دعاوى لاعادة النظر في الاراضي التي كانت تملكها السلطنة سابقاً و السبل المتاحة لاعادتها.

الوثيقة لم تذكر طبيعة التدخل الاماراتي الحالي و لكن بشكل او بآخر توحي بوجود قلق عماني عميق من التدخل الاماراتي في الشؤون الداخلية للسلطنة و بشكل خاص من جهة الحدود اليمنية و الحدود الاماراتية و هو ما يدعوا للتسائل هل الامارات تخطط لعدوان على سلطنة عمان على نموذج الحروب الجديدة او ما يسمى الحروب بالوكالة عبر المرتزقة و التنظيمات الارهابية..؟

المصدر: جهينة نيوز


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