فنان يحول ندب الجروح الى قصص فنية

جهينة نيوز

يجلس الفنان غابرييل ميميدوف على مقعده المفضل في محلّه في أذربيجان ليحقّق هدفه اليومي. في الواقع، يخفي ميميدوف ألم وحزن زوّاره من خلال تزيين ندوبهم بوشوم تنسيهم تجاربهم الأليمة.

ويعتبر غابرييل هذه الوظيفة إلهاميّة ومثيرة للاهتمام، فبعد ان يستمع إلى قصص وأفكار زبائنه، يقدّم أفكاره ويعمل معهم على الصورة النهائية، وفقاً لموقع "سي أن أن".

ولم يفصح الفنان الأذربيجاني عن أي قصّة لزبائنه، وصرّح أنّ في كثير من الأوقات، تكون الندوب غير متساوية، ما يجعل الرسم عليها صعباً في بعض الأحيان..

ويُذكر أنّ هذه الخطوة تساعد هؤلاء الأشخاص على تخطّي ماضيهم والشعور بالراحة والفرح، فهي ليست إلاّ علامات لقصص حقيقية.