النجم سلوم حداد في باريس للتحضير لزفاف ابنته !

جهينة نيوز

علم موقع مجلة "سيدتي" أنّ النجم السوري سلوم حداد موجود في باريس حاليًّا للتحضير لزفاف ابنته التي تقيم مع شقيقها هناك، وهي فنانة تشكيلية أقامت العديد من المعارض في فرنسا .

وعلى الصعيد الفني علم "سيدتي. نت"، أنّ النجم السوري وصل لمراحل متقدمة في مفاوضته مع شركة "غولدن لاين" للإنتاج الفني، والمخرج علي محي الدين علي، للتصدي لبطولة مسلسل البيئة الشامية "العربجي" الذي يعكف الكاتب عثمان جحا على كتابته، لينطلق تصويره خلال الفترة المقبلة ويكون جاهزًا للعرض في رمضان 2020 .

وكان سلوم قد حضر في الموسم الدرامي الرمضاني ببطولة مسلسل "عندما تشيخ الذئاب" للكاتب حازم سليمان والمخرج عامر فهد، وإنتاج شركة " ISEE MEDIA "، حيث أدى شخصية الشيخ عبد الجليل، والتي حققت نجاحًا لافتًا خلال عرض العمل، كما شارك سلوم خلال الموسم الماضي ببطولة المسلسل السوري -الجزائري المشترك "ورد أسود" للكاتب جورج عربجي والمخرج سمير حسين .