محافظة دمشق ترفع أسعار خدمات الحلاقة والكوي أكثر من 100 %

جهينة نيوز

كشف عضو المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق لقطاع التموين مازن دباس عن إصدار تسعيرة جديدة لبدل خدمات الحلاقة الرجالية والنسائية لتصبح ألف ليرة سورية للدرجة الممتازة بعد أن كانت سابقاً 500 ليرة و700 ليرة للدرجة الأولى بدلاً من 300 ليرة و500 ليرة للدرجة الثانية بدل 200 ليرة و400 ليرة للتصنيف الشعبي بدل 150 ليرة وذلك لقص الشعر الرجالي والسيشوار فقط.

أما حلاقة الدقن وفقاً للقرار 694/م. ت الذي نشرته صحيفة الوطن فأصبحت تتدرج بين 200 ليرة للشعبي وصولاً إلى 500 ليرة للدرجة الممتازة التي كانت سابقاً تتدرج من 75 ليرة إلى 240 ليرة للممتاز، على حين تم تحديد قص الشعر مع حلاقة الدقن للدرجة الممتازة ألفي ليرة وكانت 700 ليرة والأولى 1200 ليرة وكانت 500 ليرة والثانية 900 ليرة وكانت 350 ليرة والشعبي 600 ليرة وكانت 250 ليرة, هذا بالنسبة للحلاقة الرجالية.

أما الحلاقة النسائية فقد نص القرار على أن تصبح 1500 ليرة لقص الشعر والسيشوار فقط للدرجة الممتازة و1000 ليرة للدرجة الأولى وكان سابقاً 600 ليرة و800 ليرة للدرجة الثانية وكان 500 ليرة و500 ليرة للتصنيف الشعبي وكان 300 ليرة، على حين أصبح بدل خدمة السيشوار وتسريحة موديل للشعر الطويل 3000 ليرة للدرجة الممتازة و2500 ليرة للدرجة الأولى و2000 ليرة للدرجة الثانية و1500 ليرة للتصنيف الشعبي، أما السيشوار والتسريحة للشعر القصير فقد أصبحت 2000 ليرة للدرجة الممتازة و1500 ليرة للدرجة الأولى و1200 ليرة للدرجة الثانية وألف ليرة سورية للتصنيف الشعبي، ولم تكن وفق القرار القديم درجة ممتازة وكانت الخدمات مفصلة لكل خدمة، ونص القرار على خفض هذه التسعيرة حتى 50 بالمئة بالنسبة للأطفال ما دون 12 سنة.

كما أصدرت المحافظة القرار رقم 693 / م. ت المتضمن تحديد بدل خدمات وغسيل وكي الملابس ليصبح غسيل وكوي مانطو جوخ أو طقم كامل ألف ليرة و700 ليرة للكوي فقط وكانت التسعيرة السابقة 500 ليرة و200 ليرة للمانطو و350 ليرة للطقم الرجالي. وغسيل وكوي المانطو الصيفي 800 ليرة بدلاً من 400 ليرة و700 للتنورة النسائية والفستان النسائي غسيل وكوي و400 ليرة للكوي فقط وكان سابقاً 300 ليرة و125 أما الجاكيت الرجالي 600 ليرة غسيل وكوي و400 ليرة كوي فقط وكان سابقاً 225 ليرة و400 ليرة لغسيل وكوي البنطال وكان 150 ليرة و300 ليرة لغسيل وكوي القميص وكان سابقاً 125 ليرة, وجدير بالذكر أن الأسعار السابقة كانت صدرت في آب 2015 ونجد أن الزيادة أحياناً أكثر من 100 بالمئة.

وحددت المحافظة أسعار اللحوم الحمراء وفق التالي 2150 ليرة لحم خروف عواس حي و3900 ليرة لحم خروف عواس بعظمه و5500 ليرة هبرة غنم عواس نسبة الدهن 20 بالمئة و3500 ليرة زورة غنم مسوفة 50 بالمئة دهن و5000 ليرة هبرة جدي و4700 ليرة هبرة عجل و3800 هبرة بقر و4700 لحم جمل.