كيف استقبل جمهور الأردن الفنانة نانسي عجرم؟

جهينة نيوز

استقبل الجمهور الأردني النجمة اللبنانية نانسي عجرم والتي وصلت اليوم الاحد إلى العاصمة الأردنية عمان لاحياء حفلها ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون بالمسرح الجنوبي "بالزفة البلدي والتزاحم الشديد".

وتبتعد المدينة الأثرية التي يحمل المهرجان اسمها عن العاصمة عمان بـ50 كيلومترا.

وبمجرد دخول نانسي عجرم فندق إقامتها بعمان، التف حولها الجمهور، وحدث تكدس شديد وتصارع بين الحضور والشباب الأردني لالتقاط الصور معها.

وكان النجم وائل كفوري أحيا حفلا أمس ضمن فعاليات مهرجان جرش أيضا، وحضره 7 آلاف شخص أتوا من مختلف مدن المملكة الأردنية، العديد من أغانيه القديمة والجديدة التي جعلته أحد رموز الغناء الرومانسي بالوطن العربي، حيث بدأ الحفل بأغنية وطنية بعنوان "جرش" أهداها للمدينة التي يحمل المهرجان اسمها، كما قدم أغنية أخرى للمملكة الأردنية، ثم توالت أغانيه الرومانسية المتميزة منها "مين حبيبى أنا"، و"يا هوا"، و"لاد الحرام"، و"بعترفلك"، "بحبك أنا كتير"، "صفحة وطويتا" وغيرها من أغانيه، وطوال الحفل ظل كفوري يتبادل التحية والرقصات مع الجمهور الأردني.