بالصور من حفلة لطيفة في قرطاج وتحية لشعب الجزائر

جهينة نيوز

قامت النجمة لطيفة حفلا ضخما ضمن فاعليات مهرجان قرطاج الدولي بتونس وحضر الحفل نخبة من الوزراء والمسؤولين التوانسة اضافة لجمهور كبير للقاء لطيفة بعد غيابها عن اقامة حفلات في تونس لعدة سنوات.

وقدمت لطيفة خلال الحفلة عدد كبير من اغانيها القديمة والجديدة، حتى ان الجمهور كان يطالبها على المسرح بالاستمرار وعدم انهاء الحفلة فى موعدها.

كما قدمت لطيفة للجمهور ثلاث فقرات جديدة ومميزة جدا، الأولى غنائها والمشاركة فى رقص استعراضي مع اكبر فرقة استعراضية في تونس بقيادة الراقص الشهير رشدي بن جاسم، ثم قامت في الفقرة الثانية بتقديم موهبة غنائية جديدة هو شاب اسمه أحمد الرباعي وقام بالغناء معها في اغنية اهيم بتونس.

ثم قدمت لطيفة أغنية "الأم" لايف لاول مره لايف خلال الحفلة وقامت بغنائها على البيانو، وتفاعل معها الجمهور جدا وشاركوها الغناء.

كما قامت لطيفة بغناء النشيد الوطني الجزائري على المسرح احتفالا بفوز منتخبها ببطولة افريقيا.

المصدر: مجلة ليالينا