ترامب: ماي أدت عملا سيئا لكن جونسون سيصلح ذلك

جهينة نيوز:

قبل أيام من انتخاب رئيس جديد لحكومة بريطانيا، وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات لرئيسة الوزراء المنتهية ولايتها تيريزا ماي، وأبدى دعمه لبوريس جونسون، أحد المرشحين لخلافتها.

وقال ترامب في تصريح للصحفيين بالبيت الأبيض يوم الجمعة نقلته الاندبندنت إن ماي أدت "عملا سيئا"، وتابع: "يعجبني بوريس.. أعتقد أنه سيصلح ذلك، والكثيرون يعتقدون أن جونسون هو شاب من نوع آخر".

وقارن الرئيس الأمريكي نفسه بجونسون، مضيفا: "ستكون هناك علاقات رائعة بيننا". وأكد ترامب أنه أجرى اتصالا بجونسون قبل يوم من ذلك.

وجاء ذلك على خلفية الفضيحة الدبلوماسية التي نشبت إثر نشر صحيفة "ديلي ميل" مراسلات سرية لسفير لندن لدى واشنطن، كيم داروك، حيث ندد بترامب وفريقه.

وأبدت كل من تيريزا ماي، ووزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، الذي ينافس جونسون في السباق على كرسي رئيس الوزراء، دعمهما للسفير، فيما اتخذ جونسون موقفا أكثر تحفظا، ويرى منتقدوه أن هذا الأمر دفع السفير إلى ترك منصبه.

وعلى خلفية هذه الفضيحة، هاجم ترامب ماي عبر "تويتر"، منددا بعدم إصغائها إلى نصائحه بشأن كيفية قيادة عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وأبدى سعادته إزاء تركها منصبها.

وسبق أن تعرض ترامب قبيل زيارة دولة قام بها إلى المملكة المتحدة في يونيو الماضي لاتهامات بالتدخل في شؤون بريطانيا، إذ أعرب بوضوح عن دعمه لتولي جونسون منصب رئيس الوزراء.