أبراج الأحد 21 تموز مع سمر عمران

جهينة نيوز:

مولود ٢١/ ٧: يكرس نفسه لخدمة الاخرين، يعتمد المماطلة أحيانا، يتمحور عمله حول مشروع او مجال معين، يحرز النجاحات بالمجالات المتخصصة، ميوله للقيام بالاشياء بنفسه، ذكاء ونشاط وحيوية وحب للحركة، المعظم ذوو طباع حادة، الطريق مفتوح امام امكانيات اخرى، مستقبل قريب، ارتياح ملحوظ من خلال الايام القادمة والاشهر القادمة، فكرة مشروع موضع التنفيذ، احذر بالتوقيع على بعض اوراق العمل، مشاريع لصالحك، للبعض زواج وشراء وعام الانتشار

الحمل: تعب وملل، متناقض، تعتمد على خبرتك وتنفيذ اعمالك، وكن ضمن دائرة الهدوء، استرخي وشاهد التلفزيون، وانتظر للصبح حتى تكون ورقتك الرابحة بيدك، تسلح بالصبر ولتكن ثقتك بنفسك كبيرة، انتبه لصحتك وغذاءك

الثور: نشيط اجتماعيا وأصدقاؤك يدعموك، نهار للصداقات بامتياز، بعض الأماني تتحقق، استفد من هذا النهار وتلبي الدعوات وتنشط روحك المرحة، للتحرك وتترك اثر جميل اينما حللت ويكون نقطة تحول بحياتك، تنشغل بترتيب ملفات وملاحقة ملفات، عزيمة غداء او عشاء كن منظم، فترة فيها اضاءة عل. جهودك

الجوزاء: تطل بنهار كله عمل لتوظف إمكانياتك وتضبط طبعك المستنفر، قلل من إصدار الأوامر، المعنويات والحظوظ قوية مع المسؤولين او نزلة اسواق، تحسم امر مهم، نهار متفرد بالعمل، تفتح ابواب جدية من الفرص، الدولاب يدور باستمرا ولا تخالف التعليمات، لا تتوهم واثبت جدارتك امام المسؤولين

السرطان: نجاح باللقاءات والاتصالات، تحاول اعادة الامور لطبيعتها، تنشغل بترتيب ملفات وملاحقة معاملات ادارية، بانتظارك انفراج ملموس عن طريق اتصال من مسافة بعيدة او مهيأ لتنهي بعض الغموض، حاول ان تتحفظ وعدم افشاء كل ما تعرفه، تحتفل بحدث وسط عائلتك او وسط المقربين

الاسد: لا تضيع الوقت، اختر اليوم للتقدم لمشاريعك، لا خوف على استقرارك من اي تراجع، مشاريع ومقترحات كنت تسعى لها، تفرح بانتصار على خصم، تسجل تطور لصالحك بشتى المجالات المهنية والاجتماعية، لا تبالغ بمواقفك، امور مالية مشتركة، زيارة طبيب، امور استشفائبة، الامر الذي يشغل بالك معرفتك بدفع الفواتير

العذراء: تركز على الشراكة، تتذمر من المشاكل مع محيطك، انتبه لامورك المهنية والعائلية، يوم شائك وحساس واقل خطأ يبدو ضخم، متطلبات الاحبة كثيرة اليوم، تتجنب الخلافات كليا، لا تنفعل ولا تفتعل جدالا، الخصم شرس وعدائي، القمر ضمن مربعك ابتعد عن البلبل

الميزان: عمل كثير، فترة مرهقة تسلط الضوء على جهودك السابقة، واجبات واستحقاقات.د يصيبك التعب والمرض، تكون منظم وتعمل بعمل اضافي، مضغوط وتنتقل من حال الى حال، غلطة الشاطر بالف وتطلب مهلة، انتبه لصحتك وغذاءك

العقرب: مناسب للوقوف على متطلبات الاحبة، تخصص وقت للاولاد، فترة مناسبة لتحديد توجهاتك وقرارات مصيرية، جواب او خبر، جيد ومنتج وفعال، تلتفت لشيء جديد، بداية لمرحلة جديدة، يوم جيد للقاءات فؤها لهو او تسلية

القوس: انشغال بامور عائلية، يسبب لك استياء قد يكون ثقيلا، تظهر مسائل عائلية طارئة، تؤخرك عن اداء مهامك، متعب من مسائل عائلية او مهنية، تتحكم بالامور او قد لا تقدر، خصث وقت لاعادة ترتيب امورك العائلية وقرب كل ما هو مسافة وجدد الالفة، ينطبق عليك نظرة فابتسامة فلقاء

الجدي: لا تهمل تفاصيل، توضح وجهة نظرك، تكثر اتصالاتك وارتباطاتك، انت صاحب افكار قوية ومقنعة اليوم، تنشط بالاتصالات، يوم جيد للبحث عن حل لخلاف او ازمة عالفة، نهار جيد لتبادل وجهات النظر مع الاخوة والجيؤان

الدلو: نظم اولوياتك المالية، ابحث في شؤونك الملحة، حان الوقت لبعض التقشف، لا تنتظر تعاطفا من الاخرين لان الحظ بالمسائل المالية، طاقاتك قوية تجعلك تتخرك، تحتاج للانتباه جيدا بامورك المالية، خطط لان نفقاتك بحاجة لمراقبة وتدابير احتياطية، صرف ومكاسب وهدايا واشياء ضائعة تجدها

الحوت: يناسبك العمل مع مجموعة، تقدن المساعدة للاخرين، يناسبك المشاركة والاجتماعات، تفتح امامك فرص متنوعة، معطيات لصالحك، تتحمس لاتخاذ مبادرة او لحسم بوجود القمر ببرجك ، انفراج بمسالة عالقة، فترة ايجابية، طاقة جبارة تساعدك على انقاذ ما يجب انقاذه بقوتك