تقرير يتحدث عن عدوان تركي (اسرائيلي) يوم امس على العراق اسوة بالإعتداءات على سورية

جهينة نيوز:

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، يوم امس الجمعة، اختراق الطائرات التركية الأجواء العراقية وتنفيذ ضربتين جويتين في الموصل في سابقة للقوات التركي التي تشكل رأس حربة الناتو في المنطقة، قرب مخيم للنازحين و في ذات اليوم اعلنت خلية الاعلام الامني في العراق عن تعرض معسكر للحشد الشعبي في قضاء آمرلي في محافظة صلاح الدين للقصف من قبل طائرات مجهولة ونفت الولايات المتحدة مسؤوليتها عن هذا الهجوم.

و جديد الانباء يكشف أن إعتداءات أذرع الناتو في المنطقة (كيان الاحتلال الاسرائيلي و النظام التركي) ضد الدول العربية لا تقتصر على سورية بل تشمل العراق حيث أفاد مصادر اعلامية عن وقوف كيان الاحتلال الاسرائيلي خلف قصف معسكر الحشد الشعبي.

و ذكر موقع " avia.pro" الروسي أن معلومات تفيد بأن كيان الاحتلال الاسرائيلي شن عدوان على العراق هو الاول منذ 38 عام استهدف مستودع صواريخ باليستية و قال الموقع ان القصف ادى الى مصرع ستة من ضباط الحرس الثوري الايراني و اصابة عدد من العناصر بما فيهم من الحشد الشعبي.

و نشر الموقع مشاهد فيديو تظهر تصاعدد النيران جراء القصف الاسرائيلي.

و يذكر ان السلطات العراقية لم تؤكد الخبر و قالت انها تحقق في الامر.