الأميرة هيا تكشف السبب الحقيقي وراء هروبها من زوجها محمد بن راشد

جهينة نيوز:

كشفت الأميرة هيا بنت الحسين عن السبب الحقيقي وراء هروبها من زوجها حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم من الامارات إلى بريطانيا، مرجعة السبب إلى تدخل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في شؤونها الخاصة .

وقالت الأميرة هيا وفقاً لموقع ديلي ميل البريطاني : "لقد سئمت تدخلات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان المتتالية وحاشيته في شؤون عائلتي وشؤونها هي على وجه الخصوص".

وأكدت هيا ، أن محمد بن سلمان كان يأمر زوجها بعزلها ومنعها من التدخل في الشؤون السياسية، ووصل به الأمر إلى مطالبة زوجها بتطليقها، وأن ينتزع منها حضانة أولادها وهي القشة التي قسمت ظهرها وجعلت الأميرة هيا تهرب رفقة أولادها وتطلب اللجوء السياسي.

وأشارت الأميرة هيا إلى أنها كانت مستغربة من السكوت المتواصل لزوجها حول ما كان يقوم به الطرف السعودي وهو ما اعتبرته موافقة منه على ما يطلبون.

و تابعت الأميرة ،" قررت أن أسرع في اتخاذ قرار حاسم للخروج من بطش زوجي الذي منع عني الكثير من الحقوق ".

يذكر أن الكثير من الآراء والشائعات ظهرت في الآونة الأخيرة حول السبب الحقيقي الذي جعل الأميرة هيا بنت الحسين تهرب من دولة الإمارات وتتخلى عن واحد من أغنى الرجال في العالم، وكان أخطرها وأفظعها اتهامها بالشرف والتي أشار بها زوجها محمد بن راشد في إحدى قصائده قبل هروب الأميرة هيا.