إصابة عدد من الفلسطينيين باعتداء للاحتلال جنوب القدس

جهينة نيوز:

أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم خلال اقتحامها حي وادي الحمص في قرية صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت الحي وأطلقت قنابل الغاز السام على الفلسطينيين ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

ويصعد الاحتلال حربه على الوجود الفلسطيني في مناطق وادي الحمص في صور باهر من خلال اقتحامها والاعتداء على الفلسطينيين بهدف تهجيرهم وفصلها عن مدينة القدس المحتلة في جريمة حرب جديدة تنتهك كل المواثيق الدولية التي تؤكد حماية الشعوب الواقعة تحت الاحتلال.