منظمة حقوق الإنسان للفنانين الأجانب المشاركين في حفلات السعودية ..اختاروا المال على حساب الأخلاق

جهينة نيوز:

انتقد ثور هالفورسن، رئيس منظمة حقوق الإنسان، بشدة الفنانين الأجانب المشاركين في الحفلات التي تقام في السعودية واصفاً سلوكهم باللاأخلاقي .

و قال ثور، عن نجوم موسيقى البوب الأمريكيون، كريس براون وجانيت جاكسون و50 سينت،اللذين أقاموا حفل موسيقي في مهرجان جدة العالمي بالسعودية، الخميس الفائت،"من المحزن للغاية أنهم اختاروا المال على حساب الأخلاق".

وأضاف ثور ، في بيان له "هؤلاء الفنانون يدلون باستمرار بتصريحات علنية لدعم حقوق المثليين وحقوق المرأة، لكن يبدو أنهم غيروا رأيهم، بعد تسلمهم شيكات مكونة من 7 أرقام، إن النفاق مذهل، يبدو أن المادة بالنسبة لهم أهم بكثير من المبادئ".

وكانت طلبت مؤسسة "حقوق الإنسان"، وهي منظمة غير ربحية مقرها نيويورك، وغيرها من المنظمات من الفنانين عدم تقديم عروض في المملكة العربية السعودية، حيث يتم الفصل بين الجنسين في العديد من المطاعم والمقاهي والمدارس العامة والجامعات.

من جهة ثانية تجاهلت المطربة الأمريكية جانيت جاكسون، حفلها الأول في المملكة السعودية، على مواقع "السوشيال ميديا " على الرغم من إشعالها حماس السعوديين بحسب العديد من التقارير ، ولم تشارك أية صور أو فيديوهات من الحفل، على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، الذي أحيته ، في استاد الملك عبد الله في مدينة جدة السعودية إضافة إلى أنها لم ترسل رسالة لجمهورها في السعودية، أو حتى تعبر من خلاله عن سعادتها بتواجدها في المملكة للمرة الأولى.