الحرس الثوري الايراني يحرر رهينتين اختطفا ونقلا الى باكستان

جهينة نيوز:

أعلنت دائرة العلاقات العامة التابعة لمقر القدس في القوة البرية بالحرس الثوري الايراني عن نجاح عملية الافراج عن رهينتين كانا قد اختطفا ونقلا الى باكستان بهدف الابتزاز.

ونقلت وكالة فارس عن العلاقات العامة أن الرهينتين اختطفا على يد عصابات مسلحة من محافظتي كرمان وفارس ونقلا الى منطقة ريغستان داخل الاراضي الباكستانية بهدف الابتزاز.

واوضح: إن الرهينتين احتجزا على مدى 21 شهرا لكن عناصر مقر القدس في المنطقة نجحوا في إطلاق سراحهما يوم الخميس الماضي بعد تنفيذ عملية استخبارية.

والمختطفان احدهما بعمر 14 عاما (ذو الفقار حيدري) من محافظة كرمان /جنوب شرق/ والثاني بعمر 34 عاما (حميد زحمتكش) من محافظة فارس/ جنوب/.