الجيش يدمر منصات إطلاق صواريخ ومعسكرات لإرهابيين من جنسيات أجنبية بريف إدلب

جهينة نيوز:

دمرت وحدات الجيش العربي السوري منصات إطلاق صواريخ ومقرات ومعسكرات تدريب لمجموعات إرهابية من جنسيات أجنبية بريف إدلب الجنوبي والجنوبي الغربي بالتزامن مع استهداف تجمعاتهم بريف حماة الشمالي.

و تركزت رمايات الجيش اليوم عبر سلاحي المدفعية والراجمات على مقرات وتجمعات ارهابيي تنظيم “جبهة النصرة” في بلدة خان شيخون التي يستخدمها الإرهابيون منطلقاً للاعتداءات على نقاط الجيش والمناطق الآمنة بريف حماة وأسفرت عن تدمير تحصينات ومقرات والقضاء على عدد من الإرهابيين وإصابة آخرين.

و استهدف الجيش أيضاً معسكرات تدريب ومقرات لإرهابيي “النصرة” و”الحزب التركستاني” في مدينة جسر الشغور جنوب غرب إدلب على تخوم ريف اللاذقية الشمالي الشرقي ردا على اعتداءاتهم على بعض النقاط العسكرية بريف اللاذقية ودمر معسكرات يتم فيها تدريب ارهابيين معظمهم من جنسيات أجنبية.

وفي ريف حماة الشمالي واصلت وحدات الجيش ردها على خروقات الإرهابيين واعتداءاتهم وقضت على عدد منهم ودمرت آليات لهم في بلدتي كفر زيتا واللطامنة وفي الزكاة.