ظريف لـ هانت: احتجازنا السفينة البريطانية جاء وفقاً لقانون الملاحة الدولي

جهينة نيوز:

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن احتجاز السلطات الإيرانية السفينة البريطانية أمس جاء وفقاً لقانون الملاحة الدولي.

وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان أن وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت أجرى اليوم اتصالاً هاتفياً مع ظريف وجرى خلاله التباحث بشأن آخر مستجدات احتجاز السفينة البريطانية.

وأشار الوزير ظريف خلال الاتصال إلى أنه “وخلافاً للخطوة غير القانونية التي قامت بها بريطانيا باحتجازها الناقلة التي تحمل النفط الإيراني في مضيق جبل طارق.. فإن خطوتنا جاءت بناء على طلب من منظمة الموانئ والملاحة الإيرانية نظراً لمخالفة السفينة البريطانية قوانين الملاحة”.

ولفت البيان إلى أن الجانبين أكدا خلال الاتصال الهاتفي على ضرورة اعتماد الآليات القانونية لحل المشاكل وتجنب تصعيد التوتر في المنطقة.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن في بيان أمس توقيف ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز ونقلها إلى السواحل الإيرانية لعدم مراعاتها القوانين الدولية البحرية.

وأعلن مراد عفيفى بور المدير العام للموانئ والملاحة البحرية بمحافظة هرمزكان جنوب إيران في وقت سابق اليوم أنه تم توجيه ناقلة النفط البريطانية ستينا امبيرو إلى سواحل ميناء بندر عباس بعد اصطدامها بقارب صيد أثناء إبحارها بشكل معاكس في مضيق هرمز الليلة الماضية.