المؤسسة العامة للتجارة الخارجية تنظم مزادا علنيا لبيع 145 سيارة في دمشق

جهينة نيوز

تنظم المؤسسة العامة للتجارة الخارجية مزادا علنيا لبيع توليفة متنوعة من السيارات اعتبارا من تاريخ 4/8 ولغاية 6/8/2019 وذلك لدى فرعها في دمشق.

وبحسب المؤسسة فإن عدد السيارات المطروحة في المزاد يصل الى 145 سيارة وتشمل السيارات السياحية والحقلية والباصات والميكرو باصات و الشاحنات وآليات أخرى متنوعة.

وعن إجراءات الاشتراك بالمزاد لفتت المؤسسة إلى أنه يتم التقدم بطلبات الاشتراك إلى لجنة المزاد في مكان انعقاده على مسرح مدينة الشباب في حي المزة فيلات شرقية .

ووفقا لدفتر الشروط الخاصة بالمزاد العلني يحق للأشخاص الطبيعيين الذين أتموا الثامنة عشرة من العمر الاشتراك في هذا المزاد كما يمكن للأشخاص الاعتباريين أو من يمثلهم قانونا وبتوكيل رسمي الدخول في المزاد المذكور كما يمكن لاثنين أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين الاشتراك في المزاد على آلية واحدة من الآليات المستعملة.

وأشارت المؤسسة إلى أن الهدف الأساسي من هذه المزادات هو ربحي على اعتبار المؤسسة ذات طابع اقتصادي كما أنها تتيح فرصة للتدخل الإيجابي في سوق السيارات بهدف تخفيض أسعارها في السوق من خلال زيادة المعروض.

أما بالنسبة لمعاينة السيارة المستعملة فأوضحت المؤسسة أن على من يود الاشتراك بهذا المزاد الاطلاع على الآليات المعروضة في أماكن تواجدها اعتبارا من تاريخ صدور هذا الإعلان وانه يمكن للمهتمين الحصول على المعلومات ودفتر الشروط الخاص بالمزاد من خلال مراجعة فرع المؤسسة بدمشق أو فروعها بالمحافظات أو على الموقع الالكتروني للمؤسسة.

وكانت المؤسسة أعلنت في شهر آذار من العام الجاري عن إجراء مزاد علني لبيع سيارات سياحية وآليات متنوعة أخرى تتراوح تأميناتها بين 200 ألف وخمسة ملايين ليرة سورية.